Китайское ТВ заставят покраснеть: введён запрет на показ женственных мужчин

В официальном постановлении китайским телевизионным компаниям приказано убрать с экранов так называемых «няньпао» — актеров, певцов и прочих знаменитостей, облик которых не укладывается в представления партии о том, как должны выглядеть «строители социализма».
Вместо них в сетке вещания должны появиться мужчины, «революционный дух» которых не подлежит сомнению уже с первого взгляда. В целом, китайские ТВ должно стать менее «желтым» и более «красным».
Надо положить конец демонстрации женоподобных мужчин и прочей ненормальной эстетики, — говорится в заявлении китайской Национальной администрации телерадиовещания (НАТР).
НАТР распорядилась снизить гонорары поп-звездам и впредь не заключать с ними долговременных контрактов.
Распоряжение стало очередным в серии издаваемых в последний год распоряжений правящей компартии, которая взяла курс на крутой разворот от длившейся четыре десятилетия политики «конвергенции по-китайски» — объединения социалистических по звучанию лозунгов с капиталистическими по сути общественными и экономическими отношениями.
Под руководством Си Цзиньпина КПК последовательно приводит вторые в соответствие с первыми, придавая «социализму с китайской спецификой» всё более ортодоксальный — то есть тоталитарный — облик.
Во фразеологии Си такая «перестройка наоборот» называется «национальным обновлением». Под ним КПК понимает усиление своего контроля над всеми сферами жизни — бизнеса, образования, культуры, прессы.
То, что сейчас происходит в идеологической сфере в Китае, не следует считать второй «культурной революцией», сказал NEWS.ru китаевед Евгений Зайцев.
Решения XIX съезда КПК предполагают «выкорчевывание сорняков», выросших в культурном поле за предыдущие десятилетия, когда это поле должным образом не пропалывалось.
Решение «вернуть мужчинам мужественность» обосновывается тем, что это оздоровит общественную атмосферу и вернет китайцев к «превосходным» традиционным ценностям и «социалистической культуре», подвергшимся существенной эрозии за годы осуществления курса Дэн Сяопина.
Логично, что руководству НАТР приказано прекратить показывать красивых и богатых «бездельников» в такой стилистике, что зрителям может захотеться им подражать. Под отдельный запрет попало упоминание детей «звезд», которые ничем не проявили себя кроме того, что родились у известных родителей.
В Пекине опасаются, что вместе с произведенными в Южной Корее и Японии телепередачами, которые клонируются китайскими телепродюсерами, в страну проникает чуждая идеология, поражающая в первую очередь молодежь. Поэтому помимо оздоровления телепрограмм партийно-государственное руководство Китая также ограничило доступ детей младше 18 лет к онлайн играм тремя часами в сутки и только в выходные дни (это то редкое решение, которое все родители будут приветствовать независимо от своего социально-экономического положения и политических пристрастий).
Во исполнение этого распоряжения онлайн платформа Weibo Corp сразу же отключила аккаунты тысяч геймерских клубов.
«Закручивание гаек», которым деятельно занялось китайское руководство, может привести к возникновению к КНР феномена, хорошо известного по позднесоветскому времени — формированию «подпольной» молодежной субкультуры, привлекательной именно аурой запретности. Можно ожидать, что запрет на китайских «киркоровых» и «зайцевых» приведет к появлению там «цоев» и «кинчевых» с китайской спецификой, говорит эксперт.
Появление «красных линий» у молодежи всегда вызывает желание их нарушать. Я не говорю о политизированных движении Фалунгон или борцах за права тибетцев. Но культурное диссидентство может в перспективе иметь не менее серьезные последствия, чем прямая политическая оппозиция, – не исключает Зайцев.
При всем при этом, считает китаевед, полагать, что Китай возвращается во времена коммунистической ортодоксии, было бы поспешным. Скорее, КПК подводит граждан в состояние «цифрового рабства» — когда высокие технологии не только не противоречат, а прямо работают на укрепление правящего режима.