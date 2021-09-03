Китайское ТВ заставят покраснеть: введён запрет на показ женственных мужчин

В официальном постановлении китайским телевизионным компаниям приказано убрать с экранов так называемых «няньпао» — актеров, певцов и прочих знаменитостей, облик которых не укладывается в представления партии о том, как должны выглядеть «строители социализма».

Вместо них в сетке вещания должны появиться мужчины, «революционный дух» которых не подлежит сомнению уже с первого взгляда. В целом, китайские ТВ должно стать менее «желтым» и более «красным».

Надо положить конец демонстрации женоподобных мужчин и прочей ненормальной эстетики, — говорится в заявлении китайской Национальной администрации телерадиовещания (НАТР).

НАТР распорядилась снизить гонорары поп-звездам и впредь не заключать с ними долговременных контрактов.

Распоряжение стало очередным в серии издаваемых в последний год распоряжений правящей компартии, которая взяла курс на крутой разворот от длившейся четыре десятилетия политики «конвергенции по-китайски» — объединения социалистических по звучанию лозунгов с капиталистическими по сути общественными и экономическими отношениями.

Под руководством Си Цзиньпина КПК последовательно приводит вторые в соответствие с первыми, придавая «социализму с китайской спецификой» всё более ортодоксальный — то есть тоталитарный — облик.

Во фразеологии Си такая «перестройка наоборот» называется «национальным обновлением». Под ним КПК понимает усиление своего контроля над всеми сферами жизни — бизнеса, образования, культуры, прессы.

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То, что сейчас происходит в идеологической сфере в Китае, не следует считать второй «культурной революцией», сказал NEWS.ru китаевед Евгений Зайцев.

Решения XIX съезда КПК предполагают «выкорчевывание сорняков», выросших в культурном поле за предыдущие десятилетия, когда это поле должным образом не пропалывалось. Евгений Зайцев заведующий Центром китайских СМИ журфака МГУ заведующий Центром китайских СМИ журфака МГУ

Решение «вернуть мужчинам мужественность» обосновывается тем, что это оздоровит общественную атмосферу и вернет китайцев к «превосходным» традиционным ценностям и «социалистической культуре», подвергшимся существенной эрозии за годы осуществления курса Дэн Сяопина.

Логично, что руководству НАТР приказано прекратить показывать красивых и богатых «бездельников» в такой стилистике, что зрителям может захотеться им подражать. Под отдельный запрет попало упоминание детей «звезд», которые ничем не проявили себя кроме того, что родились у известных родителей.

В Пекине опасаются, что вместе с произведенными в Южной Корее и Японии телепередачами, которые клонируются китайскими телепродюсерами, в страну проникает чуждая идеология, поражающая в первую очередь молодежь. Поэтому помимо оздоровления телепрограмм партийно-государственное руководство Китая также ограничило доступ детей младше 18 лет к онлайн играм тремя часами в сутки и только в выходные дни (это то редкое решение, которое все родители будут приветствовать независимо от своего социально-экономического положения и политических пристрастий).

Во исполнение этого распоряжения онлайн платформа Weibo Corp сразу же отключила аккаунты тысяч геймерских клубов.

«Закручивание гаек», которым деятельно занялось китайское руководство, может привести к возникновению к КНР феномена, хорошо известного по позднесоветскому времени — формированию «подпольной» молодежной субкультуры, привлекательной именно аурой запретности. Можно ожидать, что запрет на китайских «киркоровых» и «зайцевых» приведет к появлению там «цоев» и «кинчевых» с китайской спецификой, говорит эксперт.

Появление «красных линий» у молодежи всегда вызывает желание их нарушать. Я не говорю о политизированных движении Фалунгон или борцах за права тибетцев. Но культурное диссидентство может в перспективе иметь не менее серьезные последствия, чем прямая политическая оппозиция, – не исключает Зайцев.

При всем при этом, считает китаевед, полагать, что Китай возвращается во времена коммунистической ортодоксии, было бы поспешным. Скорее, КПК подводит граждан в состояние «цифрового рабства» — когда высокие технологии не только не противоречат, а прямо работают на укрепление правящего режима.