Красота с китайской спецификой: в КНР запрещают пластическую хирургию

В статье главной газеты ЦК КПК говорится , что необходимо ввести «срочное и безусловное» регулирование рынка пластической хирургии и косметической медицины, поскольку их реклама «заполонила» китайское медиапространство.

Из-за такой массированной круглосуточной бомбардировки рекламными объявлениями, обещающими, часто необоснованно, вернуть красоту и молодость, миллионы китайцев (в основном китаянок) тратят непозволительные деньги на пластических хирургов и разнообразные средства для похудения.

Эта реклама преследует людей повсюду: в транспорте, в социальных сетях, при просмотре кинофильмов и телепередач. Она вторгается в сознание отовсюду, — говорится в материале «Жэньминь жибао».

В статье приводятся примеры того, как копирайтеры придумывают истории, в которых ранее неуспешные люди достигали высот карьеры и находили счастье в личной жизни после того, как исправили форму носа, расширили глаза, пересадили волосы или совершили какие-то другие манипуляции со своим телом.

Такие манипуляции искажают естественные пропорции человека, создают антиэстетичный облик и отвлекают людей от решения более насущных проблем, беспокоится партийная газета.

Такие опасения не всегда необоснованны. В июле популярный в Китае блогер умер после того, как сделал себе инъекцию ботокса. Партийные СМИ использовали этот случай как доказательство необходимости запретить подобные процедуры. «Жэньминь жибао» пишет, что число жалоб на недобросовестную рекламу в этой сфере выросло за последние пять лет в 14 раз.

mm-images/blickwinkel/Global Look Press

Внимание партийного руководства к индустрии красоты вызвано тем, что она очень тесно связана с массмедиа, масскультурой, кино и блогерством, которые в Пекине воспринимают как проводников западного влияния, рассказал NEWS.ru китаевед Николай Вавилов.

Всякие модные тренды проникают в Китай через Южную Корею, которую в отделе пропаганды ЦК КПК воспринимают как передаточное звено американской «мягкой силы». В КПК же после XIX съезда возобладала линия на возвращение к корням национальной культуры, и возвращаться туда компартия намерена по всем тропинкам. Николай Вавилов китаист китаист

Стиль работы китайского руководства состоит в том, что начав что-либо делать, оно никогда не останавливается на полпути и не ограничивается полумерами. Поэтому отказ от буржуазных (западных) ценностей в КНР будет тотальным, отмечает эксперт. По словам китаеведа, каждый месяц становится известно, что власти КНР принимаются регулировать ту или иную сферу экономики или общественной жизни.

Однако, прижимая индустрию красоты, китайские власти играют с огнём, предупреждает он.

Во-первых, запрет «быть красивым» вызовет даже не идеологическое, а биологическое отторжение у значительной части китайцев — в первую очередь молодежи и женщин. Во-вторых, несмотря на кажущуюся несерьёзность, это отрасль с колоссальными оборотами как в собственно косметических услугах, так и в импорте товаров для красоты из Японии и Южной Кореи, — говорит Вавилов.

Годовой оборот индустрии красоты в КНР в 2022 году, по данным агентства «Синьхуа», может достичь $47 млрд. Это может выглядеть парадоксом, но «инстинктивный протест» людей, которым власти препятствуют в улучшении своего внешнего вида, может оказаться для режима опаснее любого политического диссидентства, подчёркивает эксперт.

За последние 30 лет китайцы привыкли ориентироваться на определённые стандарты красоты, и сложилось уже второе поколение молодёжи, преимущественно в среднем классе, для которых красить волосы в зелёный цвет — это норма, — напоминает китаевед.

Он ожидает, что никакими запретительными мерами невозможно будет погасить в людях желание хорошо выглядеть, поэтому попавшие в опалу салоны красоты и пластические клиники просто уйдут в тень, переформатируясь под что-то разрешённое, но продолжая оказывать всё те же услуги по расширению глаз и удлинению носов.

Косметическая медицина стала очередным объектом атаки со стороны китайских властей, которые в 100-летнюю годовщину образования КПК развернули широкомасштабное наступление на всё, что партийное руководство воспринимает как «буржуазные ценности».

Ранее власти «закрутили гайки» в сфере образования, интернет-технологий, поп-культуры в попытке усилить партийный контроль над обществом, которое изрядно расслабилось за сорокалетие строительства «социализма с китайской спецификой».

Очередной шаг, на этот раз в отношении индустрии красоты, заставляет всех субъектов китайской экономики и иностранных инвесторов задуматься, кто станет следующим и останутся ли в КНР вообще какие-либо зоны, обделённые вниманием партийных идеологов.