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11 июля 2025 в 14:43

Оценена роль женщин из стран БРИКС в науке и бизнесе

Нестерова: поддержка женских стартапов лидерами БРИКС вдохновляет

Анна Нестерова Анна Нестерова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Активное внимание к женским предпринимательским и научным инициативам подтверждает важность этого направления, заявила Анна Нестерова, председатель российской части Женского делового альянса БРИКС. По ее словам, в объединении планируют усилить практическую работу и наращивать результативность, передает корреспондент NEWS.ru.

То, что предпринимательским инициативам женщин было уделено внимание лидерами, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Это вдохновляет и показывает, что нужно продолжать, — отметила Нестерова.

Представитель России в БРИКС подчеркнула, что одной из задач российской части объединения является создание сети региональных представительств. Сейчас, добавила она, у участников есть возможность спокойно подготовить план действий к индийскому председательству.

Женщины наметили планы и хотят их выполнить, чтобы потом вовремя доложить. Для нас важно показывать практический результат работы, а не только проводить встречи, — пояснила она.

Нестерова также заявила, что женские стартапы в странах БРИКС формируют новую ролевую модель женщин в науке и технологиях. По ее словам, проекты становятся вызовом привычному восприятию роли женщины в профессиональной среде.

Ранее NEWS.ru составил список женщин-ученых ХХ века, которые перевернули науку. Среди них оказались советский бактериолог Магдалина Покровская, советский физик Фатима Бутаева, польский и французский физик и химик Мария Склодовская-Кюри.

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