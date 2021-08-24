Третий не лишний: китайцам разрешили больше рожать

Парламент КНР — Всекитайское собрание народных представителей — в пятницу принял закон «О населении и планировании семьи», долговременной целью которого является омоложение китайского общества и как следствие — увеличение числа работоспособных граждан, которые заместили бы собой уходящих с рынка труда стариков.

О необходимости пересмотреть принятую при Дэн Сяопине политику было объявлено в конце мая нынешним руководителем КПК Си Цзиньпином. В 2015 году власти КНР отказались от проводившейся с конца ХХ века политики «одна семья — один ребенок», разрешив семьям заводить второго наследника (до тех пор такой «льготой» пользовались только национальные меньшинства, но не ханьцы).

Всплеск детолюбия в Пекине эксперты объясняют демографическими тенденциями, которые выглядят неочевидными для страны с населением в две пятых общемирового, но которая, тем не менее, не избежала глобального тренда на старение человечества.

Самым же неприглядным (и незапланированным) следствием политики ограничения рождаемости в Китае явился кричащий гендерный перекос: в стране с каждым годом нарастала диспропорция между количеством мужчин и женщин (в пользу первых). Это было вызвано тем, что родители, не имея шанса завести второго ребенка, прерывали беременность, как только узнавали, что ожидается девочка.

Дети — национальное достояние

К 2020-м годам властям КНР стало очевидно, что при нарастании этой диспропорции (неизбежной при сохранении политики одного ребенка) уже через поколение китайским мужчинам просто не найдется невест — и рост населения тем самым прекратится естественным образом, безо всякого политического принуждения. Это, в свою очередь, ускорит старение населения и нагрузку на социальную сферу — последствия, несовместимые с планами партии на превращение Китая к 2049 году (100-летию создания КНР) во вторую сверхдержаву и достижение уровня среднезажиточного общества.

Поэтому сугубо экономическая по своей сверхзадаче «оптимизация» демографической политики в качестве положительного «побочного эффекта» должна ощутимо снизить социальную напряженность в Китае. Там до сих пор семьи, решившие родить больше детей, чем полагается, наказывались штрафами, а в некоторых случаях женщин вынуждали прерывать беременность под угрозой снижения социального рейтинга. В условиях «социализма с китайской спецификой» это далеко не символическая репрессия.

По данным прошедшей в прошлом году всекитайской переписи, число новорожденных в КНР составило 12 миллионов — в то время как в 2016 году на свет появилось 18 миллионов младенцев. Уже тогда это был самый низкий прирост населения с 1960-х годов.

Почему, задаются они вопросом, семьи должны броситься заводить третьего ребенка, если они не спешат заводить даже второго? И откуда возьмутся семьи с тремя детьми в отсутствие промежуточного — двухдетного — «звена» (если только исключить редкие и непредсказуемые случаи рождения двойняшек)?

При всей кажущейся интимности темы деторождения, ответ на эти вопросы имеет не просто национальное, а глобальное значение в мире, где из каждых пяти человек двое — китайцы, большинство из которых никогда не имело братьев или сестёр.

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Плюс-минус полмиллиарда

Если даже политика «трёхдетной семьи» окажется успешной — что не гарантировано — её результаты станут видны не раньше, чем когда вторые и тем более третьи дети выйдут на рынок труда, сказала NEWS.ru китаист Елена Баженова.

Демографические процессы очень инерционные. Политика однодетной семьи, проводившаяся в течение 35-ти лет, сформировала в китайском обществе определённый менталитет, который невозможно будет развернуть на 180 градусов одним политическим решением. Елена Баженова ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Эксперт в этой связи указывает, что после 2015 года, когда был сделан первый шаг к смягчению ограничений рождаемости, эта рождаемость не выросла теми темпами, на которую рассчитывали власти. Это при том, что благодаря политике «одного ребенка» в Китае за время её проведения не родилось порядка 400 миллионов детей, которые могли бы появиться на свет при условии отсутствия ограничений.

В результате еще за три десятилетия до «дедлайна» (2049 год) работающие китайцы ощущают, что им приходится работать не только за себя, но и за нерожденных в предыдущие 40 лет почти полмиллиарда сограждан, что никак не добавляет гражданам страны социального оптимизма.

Те ресурсы, которые могли бы быть потрачены на содержание этого полумиллиарда детей до достижения ими возраста экономической самостоятельности, были использованы для прорывного развития национальной экономики. Можно сказать, что Китай пожертвовал этими сотнями миллионов нерожденных детей для того, чтобы догнать Америку, – говорит Баженова.

Однако это была палка о двух концах — коэффициент замещения ниже 2,0 предсказуемо привёл к ускоренному старению населения. Сегодня почти пятая часть китайцев — лица пенсионного возраста, что на 5,4% больше, чем было в 2014 году. Параллельно, за прошлое десятилетие число китайцев трудоспособного возраста сократилось с 70% до 63% от общего числа жителей Народной республики.

Поскольку такие последствия политики однодетной семьи были предсказуемы изначально, то власти КНР отказались от неё планово и плавно. Но нельзя заранее предсказать и тем более запланировать настроения в обществе, где молодежь ставит карьеру и личное благосостояние выше тех радостей, которые приносит большее число детей в семье, – указывает китаист.

Политика «одна семья — один ребенок» (и даже более недавняя «два ребенка») стесняет поэтому в основном сельское население, где многодетная семья — не роскошь, а экономическая необходимость. В городах же семьи безо всякого принуждения тяготеют к однодетной модели, и в этом ничем не отличаются от европейцев, американцев или россиян, для которых «лишний» ребенок означает моментальное снижение жизненного уровня всей семьи.