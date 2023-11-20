Что такое «коллективный Байден»? И как он может все испортить

Фото: /Global Look Press

Сегодня часть отнюдь не самого прогрессивного человечества отметит 81-ю годовщину со дня рождения 46-го президента США Джо Байдена. Казалось бы, по известному завету, у сонного Джо есть все для того, чтобы спокойно встретить глубокую старость: и хорошая жена доктор Джилл Байден, и просторный фамильный дом. Но он не в силах победить страсть к другому дому — Белому, которым хотел бы владеть еще четыре президентских года. И в этом серьезная проблема мира, Америки и его самого.

В тени импичмента

В последние годы мало было президентов США, что проходили свой срок без угроз объявления им импичмента. Притом что обещанный процесс отстранения выглядел, скорее, попыткой выпустить излишний политический пар и отражал общий кризис американских государственных институтов. Тем не менее многочисленные грехи, приписываемые политическими противниками семейству Байдена, явно дополнительно мешают ему отправиться в пенсионный рай. Иначе задним числом служба безопасности Белого дома сразу определит, кому принадлежали наркотики, найденные в самом охраняемом помещении мира.

Тут, видно, дело не столько в личности самого Байдена, сколько в набирающем популярность понятии — коллективный Байден. Так называют систему власти американских демократов, к которой накопилось немало вопросов. В том числе и в плане легитимности. Системе, нацеленной по-прежнему на глобальную экспансию, на поддержание роли США как международного жандарма, устанавливающего общие правила.

Проблема, однако, в том, что Байдену действительно все труднее играть роль фронтмена этой системы, которую в мире все активнее подвергают сомнению. И его свите почти невозможно убедительно изображать короля. Как это было прекрасно видно по напряженной реакции госсекретаря Энтони Блинкена на поведение Джо Байдена в ходе пресс-конференции по итогам его переговоров с главой Китая Си Цзиньпином. Но выбора у системы, похоже, просто нет.

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

На грани измены

Слабость зрелого президента еще и в его рискованных международных обязательствах. Притом что внешняя политика считается коньком Байдена. Войны вдали от Америки позволили, наконец, построить союзников Европе, лишив их остатков субъектности, заставить их платить по американским счетам. Америка опять выглядит убежищем для спасающихся от региональных проблем капиталов, носителей передовых технологий. То есть вернулась к своей роли насоса, перекачивающего из Старого Света и Ближнего Востока все ценное.

Но, с другой стороны, Байден не просто увяз в конфликте на Украине, связав с его исходом свои политические перспективы. В некотором смысле он допустил ситуацию, когда украинский хвост способен крутить американской собакой. Не в последнюю очередь это связано с опасностью владения киевским режимом серьезного компромата на все семейство Байденов. И компромат этот времен деятельности еще вице-президента Байдена может быть обнародован в критический момент президентской гонки.

Недаром, как утверждают, Андрей Ермак, которого считают реальным управляющем Украиной, искал в Вашингтоне контакты уже с командой Дональда Трампа. Киев стремится обезопасить себя, заглянув за горизонт ноября 2024 года. И каким компроматом на Байдена Зеленский с друзьями решат купить благорасположение Трампа — большой вопрос.

Как Байден сплотил нацию

В США шутят, что президенту все-таки удалось сплотить нацию, поскольку 77% опрошенных американцев полагают, что возраст Байдена может стать серьезным препятствием для его дальнего исполнения обязанностей президента. Как бы пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер не излучала бы геронтократический оптимизм, заявляя, что 80 лет — это просто вторые 40.

Новый страх, поселившийся в вашингтонском истеблишменте, заключается в риске того, что свой новый президентский срок Байден не сможет завершить просто физически. И вся власть окажется в руках вице-президента Камиллы Харрис, известной еще более с экстравагантными заявлениями и нетрадиционной для вице-президентов манерой лично звонить в Париж, Дели, Тель-Авив.

Впрочем, американцам еще предстоит последить в прямом эфире и за личным поединком претендентов на пост вице-президента. И если Трамп выполнит свою угрозу и пригласит себе в замы журналиста Такера Карлсона, то репутация Харрис рискует стать окончательно уничтоженной.

Ну, это все завтра. А пока Баден будет наслаждаться традиционным тортиком в кругу своей семьи.

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