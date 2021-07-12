ЦБ Афганистана ввёл ограничение на снятие денег с банковских счетов

Центральный банк Афганистана предписал всем банкам страны ограничить снятие клиентами средств с личных счетов. Лимит составляет не более $200 в неделю. Об этом сообщает здание The Khaama Press.

Данное решение регулятор принял после того, как на улицы Кабула вышли сотни афганцев, недовольных закрытием банков и обменных пунктов и требовавших выдать им хотя бы часть средств со счетов. В ЦБ объяснили введение ограничения сложной финансовой ситуацией в стране и заверили, что оно носит временный характер.

Кроме того, регулятор дал указание всем банкам в стране возобновить работу, а также напомнил, что средства с банковских счетов можно переводить онлайн.

Ранее сообщалось, что банки в Афганистане закрылись 15 августа. Это привело к дефициту наличности, снижению темпов торговли и прекращению работы ряда предприятий. Кроме того, Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане из-за захвата власти в стране талибами. Десять дней спустя движение издало приказ о возобновлении работы кредитных организаций.