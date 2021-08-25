Талибы заявили об открытии афганских банков

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) издало приказ о возобновлении работы афганских банков. Об этом заявил представитель группировки Забихулла Муджахид. Его слова приводит газета The Times.

Были проведены соответствующие подготовительные мероприятия, в связи с чем сотрудники банков могут вернуться на свои рабочие места.

Все банки в стране, в том числе Центральный банк, возобновят своё функционирование, — заявил Муджахид.

Как известно, финансовые институты заработают впервые с 15 августа. Закрытие банков привело к дефициту наличности, что замедлило темпы торговли и вынудило некоторые предприятия закрыться.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане из-за захвата власти в стране представителями «Талибана».

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы («Талибан», запрещён в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.