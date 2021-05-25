«Будет платить горькую цену»: В ФРГ раскритиковали Лукашенко из-за Ryanair

https://static.news.ru/photo/08fe6d26-bd79-11eb-8044-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: Janine Schmitz/photothek.de/Global Look Press

Белорусского лидера Александра Лукашенко ждёт горькая расплата из-за происшествия с самолётом Ryanair, который экстренно приземлился в аэропорту Минска, после чего был арестован оппозиционер Роман Протасевич. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, его слова приводит «Интерфакс».

Каждому диктатору, который играет с такими мыслями, должно быть понятно, что за это надо будет платить горькую цену. По гнусности то, что сделал Лукашенко, не переплюнуть. Жизни более чем 170 пассажиров были поставлены под угрозу, — сообщил немецкий министр.

По его словам, власти Белоруссии совершили атаку на свободу слова и европейских граждан на борту, а также вмешались в дела воздушного транспорта.

Белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, объявленный в республике в розыск и внесённый в список террористов, летел вместе со своей девушкой, гражданкой России Софией Сапегой самолётом Ryanair из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры заявили, что в самолёт может быть заминирован. Пилоты приняли решение посадить воздушную машину в аэропорту Минска. После этого Протасевича и Сапегу задержали. Сообщалось, что блогер даёт признательные показания.

Россиянку арестовали на два месяца. Её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года, тогда в Белоруссии проходили акции протеста против прошедших выборов, на которых победил Александр Лукашенко.