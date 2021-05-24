«Думаю, его били»: отец основателя NEXTA прокомментировал видео из СИЗО

https://static.news.ru/photo/a2f249a2-bd24-11eb-8703-96000091f725_660.jpg Роман Протаcевич Фото: youtube.com

Дмитрий Протасевич, отец задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, рассказал журналистам о видеозаписи, сделанной белорусскими силовиками в СИЗО. На кадрах журналист со странными следами в области лба и носа говорит, что в изоляторе к нему относятся в рамках закона. Однако родитель уверен, что милиция избивает сына, пишет издание The Insider.

Редактор сообщил, что с его здоровьем всё в порядке. Также он заверил, что даёт признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске в прошлом году.

Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица. Пачка даже не его сигарет, — сказал Дмитрий Протасевич.

Telegram-канал NEXTA активно освещал акции протеста в Белоруссии, которые вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года. Во время отключения Интернета в республике NEXTA был одним из немногих источников информации. Канал публиковал ролики о действиях силовиков и сообщал о планах активистов.

В ноябре 2020 года КГБ Белоруссии внёс Протасевича и его соратника Степана Путило в список лиц, причастных к террористической деятельности. Им заочно было предъявлено обвинение по статье УК РБ «Массовые беспорядки».

23 мая Протасевич летел самолётом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что борт может быть заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Минска, при этом лайнер сопроводил истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После посадки Протасевича задержали.

Позднее мать Протасевича рассказала, что её сын находится в больнице в критическом состоянии.