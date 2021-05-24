Мать экс-главреда NEXTA cообщила, что он в критическом состоянии

Российское посольство получило уведомление о задержании россиянки Софии Сапеги в Минске. Дипломаты ожидают в ближайшее время получить к ней консульский доступ, говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Посольством был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапеге. В настоящее время нами получено уведомление о её задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В...