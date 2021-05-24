Мать экс-главреда NEXTA cообщила, что он в критическом состоянии

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в больнице, утверждает его мать Наталья. По сообщению Telegram-канала «Беларусь головного мозга», предположительно, он находится в критическом состоянии.
Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтверждённой информации её сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели, — говорится в Telegram-канале.
Журналисты телеканала «Белсат» пообщались с Натальем Протасевич. Она рассказала, что у Романа существуют проблемы с сердцем и один раз даже случилось предынфарктное состояние.
Мы все сердечники по материнской линии. Я, дочь, бабушки, дедушки. Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ, — заявила мать Протасевича.
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