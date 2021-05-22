Бывшего главреда и основателя Nexta задержали в минском аэропорту

https://static.news.ru/photo/df1f30b0-bbc2-11eb-a6be-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: facebook.com/pr0tez

Бывшего главного редактора и основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича задержали в минском аэропорту. Мужчина, внесённый в республике в список причастных к терроризму и объявленный в розыск, был пассажиром самолёта, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные белорусского незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

Ранее самолёт Ryanair посадили в Минске. Это решение было принято якобы из-за минирования борта. На месте работают сапёры. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, предварительные сведения о минировании не подтвердились. Работы на территории воздушной гавани продолжаются.

Позднее стало известно, что на борту находился Протасевич.

Задержан Роман Протасевич. Он летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс, — сообщили сотрудники центра «Весна».

В марте Роман Протасевич прокомментировал информацию о возможном похищении администраторов канала.

Поводом для слухов о похищении стала публикация в начале марта на канале скриншота карты Google Maps с геолокацией на белорусско-польской границе. При этом Nexta не размещала новых материалов с 28 февраля.

В ноябре 2020 года Комитет государственной безопасности Белоруссии внёс основателя Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Им было заочно предъявлено обвинение по статье 293 УК Белоруссии «Массовые беспорядки». Белорусские власти обратились к Польше с требованием выдать Путило и Протасевича «с учётом общественной опасности их преступной деятельности».