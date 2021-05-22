Бывшего главреда и основателя Nexta задержали в минском аэропорту

Бывшего главного редактора и основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича задержали в минском аэропорту. Мужчина, внесённый в республике в список причастных к терроризму и объявленный в розыск, был пассажиром самолёта, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные белорусского незарегистрированного правозащитного центра «Весна».
Ранее самолёт Ryanair посадили в Минске. Это решение было принято якобы из-за минирования борта. На месте работают сапёры. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, предварительные сведения о минировании не подтвердились. Работы на территории воздушной гавани продолжаются.
Позднее стало известно, что на борту находился Протасевич.
Задержан Роман Протасевич. Он летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс, — сообщили сотрудники центра «Весна».
В марте Роман Протасевич прокомментировал информацию о возможном похищении администраторов канала.
Поводом для слухов о похищении стала публикация в начале марта на канале скриншота карты Google Maps с геолокацией на белорусско-польской границе. При этом Nexta не размещала новых материалов с 28 февраля.
В ноябре 2020 года Комитет государственной безопасности Белоруссии внёс основателя Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Им было заочно предъявлено обвинение по статье 293 УК Белоруссии «Массовые беспорядки». Белорусские власти обратились к Польше с требованием выдать Путило и Протасевича «с учётом общественной опасности их преступной деятельности».