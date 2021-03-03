Экс-главред Nexta опроверг похищение администраторов Telegram-канала

https://static.news.ru/photo/a15665a6-7c24-11eb-8810-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: roma_protez/instagam.com

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, который освещает протесты в Белоруссии, Роман Протасевич прокомментировал информацию о возможном похищении администраторов канала.

Очень много вопросов о том, что происходит с редакцией Nexta. Не буду озвучивать свои мысли и догадки, они останутся при мне. Всё, что могу сказать: с ребятами точно всё в порядке, никто их не похитил. И в Беларусь они не едут, — написал Протасевич в Twitter.

Поводом для слухов о похищении администраторов канала стала публикация в канале фотографии скриншота карты Google Maps с геолокацией на границе с Белоруссией. При этом Nexta не публиковала новых материалов с 28 февраля.

В ноябре 2020 года Комитет государственной безопасности Белоруссии внёс основателя Nexta Степана Путило и экс-главного редактора Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Им было заочно предъявлено обвинение по статье 293 УК Белоруссии «Массовые беспорядки». Белорусские власти обратились к Польше с требованием выдать Путило и Протасевича «с учётом общественной опасности их преступной деятельности».

Как писал NEWS.ru, польская прокуратура 9 февраля заявила о получении запроса Следственного комитета Республики Беларусь о выдаче Путило и Протасевича. Документы были переданы на рассмотрение в соответствующее ведомство. Они будут обработаны в соответствии с соглашением о правовой помощи, которое страны заключили 26 октября 1994 года.