МИД РФ рассказал, в чём подозревают задержанную в Минске россиянку

https://static.news.ru/photo/fff09742-bd5d-11eb-bd46-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: sapega_sofia_/instagram.com

23-летняя россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, подозревается в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями С. А. Сапеги. Он информировал их о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи адвоката, — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Решение об избрании меры пресечения для девушки либо её освобождении будет принято в течение трёх суток.

Адвокат Софии Сапеги Александр Филанович рассказал Русской службе BBC, что пока неизвестно, в рамках уголовного или административного дела она задержана и какие процессуальные решения приняты. По его словам, материалы дела направлены в центральный аппарат СК Белоруссии, они выделены в отдельное производство. Филанович заявил, что пока попасть к Софии не может, поскольку администрация ИВС на Окрестина в Минске требует от него разрешение на визит, а он не знает, какой государственный орган его может дать.