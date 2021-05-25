16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

МИД РФ рассказал, в чём подозревают задержанную в Минске россиянку

16:24, 25 мая 2021
София Сапега София Сапега Фото: sapega_sofia_/instagram.com

23-летняя россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, подозревается в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями С. А. Сапеги. Он информировал их о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи адвоката, — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Решение об избрании меры пресечения для девушки либо её освобождении будет принято в течение трёх суток.

Адвокат Софии Сапеги Александр Филанович рассказал Русской службе BBC, что пока неизвестно, в рамках уголовного или административного дела она задержана и какие процессуальные решения приняты. По его словам, материалы дела направлены в центральный аппарат СК Белоруссии, они выделены в отдельное производство. Филанович заявил, что пока попасть к Софии не может, поскольку администрация ИВС на Окрестина в Минске требует от него разрешение на визит, а он не знает, какой государственный орган его может дать.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео