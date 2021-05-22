В Минске задержали девушку основателя NEXTA

https://static.news.ru/photo/a51cedaa-bc56-11eb-97d0-96000091f725_660.jpg Софья Сапега Фото: Социальные сети

Силовики в белорусской столице задержали девушку основателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в стране экстремистским, Романа Протасевича. Возлюбленную журналиста зовут Софья Сапега, она гражданка РФ, передаёт русская служба BBC.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Впоследствии информация о бомбе не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян. В частности, речь идёт о Софье Сапеге — девушке Протасевича. Она обучается в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе. Как сказал журналистам официальный представитель ЕГУ Максим Милта, девушку действительно задержали в Минске.

После задержания на связь она не выходила. Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софьи Сапеги, — заявил Милта.

Пассажир рейса сообщил журналистам, что Протасевич, узнав, что самолёт садится в Минске, начал передавать своей спутнице вещи, в числе которых был телефон и ноутбук.

Как говорилось ранее, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко сообщил, что авиационные власти Белоруссии угрожали сбить пассажирский лайнер Ryanair. Об этом он заявил в своём Telegram-канале. Латушко отметил, что для этой цели был поднят военный истребитель Миг-29 вооружённых сил республики.