Белорусский оппозиционер заявил, что лайнер Ryanair угрожали сбить

https://static.news.ru/photo/faeb9ecc-bbf0-11eb-a82c-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко сообщил, что авиационные власти Белоруссии угрожали сбить пассажирский лайнер Ryanair. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Латушко отметил , что для этой цели был поднят военный истребитель Миг-29 вооружённых сил республики.

По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси — диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту, — написал Латушко.

По его словам, данный инцидент является актом государственного терроризма и требует незамедлительной реакции европейских властей.

Тем временем пресс-служба аэропорта в Минске сообщила, что борт Ryanair подготовлен к вылету и начал движение по взлётно-посадочной полосе.

Ранее в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Впоследствии информация о бомбе не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.

Лидеры Евросоюза осудили действия властей Белоруссии и призвали немедленно освободить пассажиров лайнера.