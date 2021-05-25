В Белоруссии арестовали задержанную с создателем NEXTA россиянку

https://static.news.ru/photo/eb764e20-bd70-11eb-aa61-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: instagram.com/sapega_sofia

23-летняя девушка задержанного основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича россиянка София Сапега арестована в Минске на два месяца. Об этом журналистам рассказал её адвокат Александр Филанович, сообщает РБК.

Сегодня был допрос Софии. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ, — рассказал Филанович.

Следствие ведёт Главное следственное управление СК Республики Беларусь. Филанович дал подписку о неразглашении. Он заверил журналистов, что россиянке будет оказываться надлежащая юридическая помощь и в ближайшее время защитник посетит её.

Адвокат сообщил Русской службе BBC, что не видел документы, касающиеся подробностей задержания Софии Сапеги. По его словам, она находятся в другом следственном органе и защитнику об этом «пока вообще ничего не известно».

Ранее в МИД РФ заявили, что россиянку подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года. Тогда в Белоруссии происходили массовые акции протеста недовольных результатами прошедших выборов, на которых победил Александр Лукашенко.