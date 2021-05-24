В Белоруссии заявили, что ХАМАС хотел взорвать самолёт Ryanair

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило, что солдаты палестинского движения ХАМАС угрожали взорвать самолёт Ryanair над Вильнюсом. Они требовали от Европейского союза (ЕС) прекратить поддерживать действия Израиля. Якобы информация об этом содержалась в письме, а взрыв должен был произойти в небе над Вильнюсом, сообщает Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье».
В ведомстве
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии Игорь Голуб
23 мая в Минске экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair после сообщения о его минировании. Информация об этом не подтвердилась. На борту воздушного судна находился признанный в Белоруссии экстремистом и заочно обвинённый по статье «Массовые беспорядки» основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Канал активно освещал протесты в стране, которые возникли после прошедших выборов президента.