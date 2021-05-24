В Белоруссии заявили, что ХАМАС хотел взорвать самолёт Ryanair

https://static.news.ru/photo/17a6ef08-bca0-11eb-bb99-96000091f725_660.jpg Фото: Jean-Luc FlaMal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило, что солдаты палестинского движения ХАМАС угрожали взорвать самолёт Ryanair над Вильнюсом. Они требовали от Европейского союза (ЕС) прекратить поддерживать действия Израиля. Якобы информация об этом содержалась в письме, а взрыв должен был произойти в небе над Вильнюсом, сообщает Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье».

В ведомстве заявили , что расшифровка переговоров между диспетчером или экипажем Ryanair показывает, что со стороны Минска никакого давления относительно принятие решения не было.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии Игорь Голуб опроверг информацию о том, что сопроводивший пассажирский самолёт до белорусской столицы МиГ-29 подняли за ранее. По словам военного, лайнер полетел в сторону аэропорта Минска ещё до того, как истребитель поднялся в воздух.

23 мая в Минске экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair после сообщения о его минировании. Информация об этом не подтвердилась. На борту воздушного судна находился признанный в Белоруссии экстремистом и заочно обвинённый по статье «Массовые беспорядки» основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Канал активно освещал протесты в стране, которые возникли после прошедших выборов президента.