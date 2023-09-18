Будет ли Россия наступать на Харьков: прогнозы экспертов и военкоров Военный эксперт Матвийчук допустил наступление российской армии на Харьков

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Целями ударов стал не только танковый завод, но и цеха расположенного рядом предприятия железобетонных конструкций, заявил подполковник запаса Евгений Тишковец, сообщает Telegram-канал «СТАВКА». Минобороны РФ эти данные не комментировало. Будет ли российская армия наступать на Харьковском направлении дальше?

Что известно о ракетных ударах по объектам ВСУ в Харькове

Тишковец подчеркнул, что в одном цехов, по которому был нанесен удар, находился большой склад боеприпасов ВСУ.

«В течение 20 минут после прилета и начала пожара там продолжалась детонация снарядов с разлетом осколков. Во втором строении находилась стоянка техники», — рассказал подполковник запаса.

17 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили ракетным ударом производственные цеха Харьковского бронетанкового завода. Уточняется, что в этом помещении проводили ремонт и восстановление техники Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерийских подразделений ВС РФ была поражена живая сила и техника на позициях 32-й и 115-й механизированных, а также 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ.

Пойдет ли российская армия в наступление на Харьков

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что украинские военные в ближайшие две недели выдохнутся, поэтому ждать от них каких-то активных действий в районе Харькова не стоит. При этом ВС РФ продолжат активно наступать и занимать выгодные позиции.

«И поэтому я не вижу предпосылок, чтобы на новых территориях сейчас начинались активные бои. Сил и средств у противника нет, а значит ни о каком контрнаступлении ВСУ речи не идет, мы же активно продолжим наступать по тем территориям, где уже заняли хорошие позиции, а также подступаем к Харькову», — отметил эксперт.

Также Матвийчук подчеркнул, что ВС РФ ведут «ползучее наступление» на Запорожском и Купянском направлениях.

«В целом ситуация такова, что кроме Харьковской области везде ведутся активные бои, с хорошими перспективами для наших военнослужащих», — заявил военный эксперт.

Полковник запаса, ветеран боевых действий, военный корреспондент Геннадий Алехин в своем Telegram-канале «Адекватный харьковчанин» 17 сентября сообщил, что сейчас можно говорить о том, что российская армия перешла к наступательным действиям в Харьковской области.

«С нарастающей силой ведутся боевые действия. Не стану забегать вперед и говорить о широкомасштабном наступлении или о нанесении какого-то главного удара, прежде всего с российской стороны на этом направлении. Но судя по тому, как везде грохочет по этой линии фронта, можно судить о том, что наступила очередная фаза наступательных действий с российской стороны», — рассказал Алехин.

По мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, в случае, если вооруженное противостояние с Россией затянется, Киев рискует утратить контроль над несколькими регионами.

«Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт», — объяснил он.

Читайте также:

Украина подала иски против поставлявших ей оружие стран

ВСУ простились с идеей морского штурма Крыма: сводка военкоров 18 сентября

ВСУ обстреляли дом пенсионерки в селе на юге Брянской области