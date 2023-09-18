ВСУ обстреляли дом пенсионерки в селе на юге Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Каменский Хутор, пострадала пенсионерка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар по приграничному населенному пункту Каменский Хутор на юге Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате обстрела пострадала жительница села 1941 года рождения. Ее доставили в больницу. Сейчас на месте обстрела работают сотрудники экстренных служб.

Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из минометов село Глотово в Белгородской области. Пострадавших среди гражданского населения нет, но была повреждена линия электропередачи. Утром 17 сентября Вооруженные силы Украины дважды обстреляли приграничный населенный пункт Старый Хутор на юге региона. Там повреждения получили два частных домовладения.

Кроме того, украинские артиллеристы накрыли огнем село Лемешовка Севского района Брянской области, повредив инфраструктуру зерносушильного комплекса. Жители поселка Теткино в Курской области остались без электричества, воды и газа из-за обстрела ВСУ.