В США назвали сроки разгрома украинской армии Экс-разведчик ВС США Риттер: у ВСУ закончились все силы

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены и резервные стратегические бригады уничтожаются российской армией прямо на месте, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Он считает, что подготовленные российские военные полностью разгромят ВСУ в ближайшее время.

По его словам, у Киева закончились силы, не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты. В бой брошены последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве.

Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись, — говорит он.

Риттер отмечает значительное преимущество армии России, поэтому сомневается в том, что ВСУ выстоит. Лучшим решением для Киева, по его словам, была бы безоговорочная капитуляция на условиях России.

О том, что у ВСУ не хватает ресурсов для продолжения контрнаступления Риттер говорил и ранее. По его словам, истощение запасов, которое может привести к краху украинских оборонных позиций в ближайшие недели или месяцы, наблюдается по всей линии фронта. Российская же армия продолжает удерживать свои позиции, отмечает он.

Офицер обращает внимание на то, что в данное время политики и военные эксперты, которые ранее верили в успех украинского плана, понимают, что контрнаступление потерпело провал.