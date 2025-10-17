«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии MWM: Су-30 хорошо проявили себя на учениях Индии и Британии

Британский флот и ВВС Индии провели совместные учебные бои над Аравийским морем в рамках учений Konkan 2025, сообщает Military Watch Magazine. С индийской стороны участвовали истребители Су-30МКИ, штурмовики Jaguar и самолет ДРЛО А-50. При этом отмечается, что Су-30 хорошо проявили себя и достигли «благоприятных результатов».

Индийские источники сообщили, что Су-30 смогли достичь очень благоприятных результатов против F-35B, а их особенно большие и мощные сенсоры в сочетании с поддержкой радара А-50 потенциально компенсируют преимущества, обеспечиваемые стелс-возможностями F-35, — сказано в сообщении.

Как отмечают эксперты, учения стали ценным опытом для индийских пилотов, получивших возможность отработать взаимодействие с малозаметными истребителями пятого поколения. Ожидается, что обе модели истребителей в ближайшем будущем пройдут модернизацию.

