17 октября 2025 в 13:44

«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии

MWM: Су-30 хорошо проявили себя на учениях Индии и Британии

Многоцелевые истребители Су-30 СМ Многоцелевые истребители Су-30 СМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский флот и ВВС Индии провели совместные учебные бои над Аравийским морем в рамках учений Konkan 2025, сообщает Military Watch Magazine. С индийской стороны участвовали истребители Су-30МКИ, штурмовики Jaguar и самолет ДРЛО А-50. При этом отмечается, что Су-30 хорошо проявили себя и достигли «благоприятных результатов».

Индийские источники сообщили, что Су-30 смогли достичь очень благоприятных результатов против F-35B, а их особенно большие и мощные сенсоры в сочетании с поддержкой радара А-50 потенциально компенсируют преимущества, обеспечиваемые стелс-возможностями F-35, — сказано в сообщении.

Как отмечают эксперты, учения стали ценным опытом для индийских пилотов, получивших возможность отработать взаимодействие с малозаметными истребителями пятого поколения. Ожидается, что обе модели истребителей в ближайшем будущем пройдут модернизацию.

Ранее сообщалось, что дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях специальной военной операции. Аппарат необходим для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность. Его использование позволяет снизить риски для связистов. При этом используется бронированный оптоволоконный кабель, который устойчив к внешним воздействиям.

