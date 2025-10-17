Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:56

Раскрыто, политики какой страны чаще всего прибегают к услугам астрологов

Астролог Левин: политики Индии обязательно консультируются с астрологами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда в Индии назначается новый министр, он в обязательном порядке должен проконсультироваться с астрологом, заявил NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его словам, во-первых, это традиция, а во-вторых, если он этого не сделает, то народ посчитает, что новоиспеченный политик полагается лишь на собственный «ограниченный ум», что для индусов неприемлемо.

Когда в Индии назначают на должность нового министра, он первым делом бежит к астрологу. Во-первых, это традиция. А во-вторых, народ не поймет, если министр этого не сделает, потому что иначе выходит, что он полагается на свой ограниченный ум, не советуясь с небом. Для индусов это, мягко скажем, не комильфо, — рассказал Левин.

Он добавил, что европейские политики напротив очень самоуверенны. Они считают, что могут решить любую проблему собственными силами, не прибегая к помощи неба.

Ранее стало известно, что Индия начала переговоры с Россией о приобретении пяти дополнительных систем противовоздушной обороны С-400 для укрепления оборонного потенциала страны. По предварительным данным, Нью-Дели планирует заключить соглашение о поставках зенитных ракетных комплексов до предстоящего визита в Индию президента РФ Владимира Путина.

астрология
Индия
прогнозы
власть
Европа
политики
Максим Ширяев
М. Ширяев
