Баку оценил потери Еревана в Карабахе

Армянская сторона в ходе второй карабахской войны осенью 2020 года потеряла как минимум 7–8 тысяч человек. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям погибших и героям карабахской войны.

Армения скрывает свои потери. По имеющимся у нас точным данным, её потери составили 7–8 тысяч человек, — заявил президент.

Лидер страны отметил, что в результате продолжающихся поисковых операций только на освобождённых землях Азербайджана были обнаружены тела свыше 1600 армянских оккупантов.

Алиев также подчеркнул, что потери Азербайджана в Карабахе составили 3 тысячи человек, что является «большой трагедией» для азербайджанского народа.

По его словам, план Баку в карабахской войне был полностью выполнен. При этом одной из основных задач было минимизировать потери среди личного состава азербайджанских вооружённых сил.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 3773 жертвах второй карабахской войны. По имеющимся данным, судьба 243 человек остаётся неизвестной. Также премьер-министр подчеркнул, что часть военнопленных ещё не вернулись на родину. Кроме того, власти отметили, что на сегодняшний день Армения находится в сложной социально-экономической ситуации из-за продолжающейся напряжённости на азербайджано-армянской границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.