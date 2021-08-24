Пашинян обнародовал новые данные о числе жертв в Карабахе

Число жертв эскалации конфликта в Карабахе с армянской стороны составило 3773 человека. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обсуждения программы нового правительства, трансляция которого идёт на официальном YouTube-канале властей страны.

Премьер-министр отметил, что документ представлен в тяжёлое для страны время.

Мы потеряли 3773 человека, — сказал Пашинян, представляя новую программу правительства.

По имеющимся данным, судьба 243 человек остаётся неизвестной. Также премьер-министр подчеркнул, что часть военнопленных ещё не вернулись на родину. Кроме того, власти отметили, что на сегодняшний день Армения находится в сложной социально-экономической ситуации из-за продолжающейся напряжённости на азербайджано-армянской границе.

Однако Пашинян выразил надежду на решение имеющихся проблем и позитивно оценил изменения, которые произошли в стране за последнее время. По его словам, на внеочередных выборах был преодолён внутриполитический кризис, арбитром разрешения которого стал народ.

Ранее Пашинян сообщил о готовности возобновить мирные переговоры по Карабаху. Он подчеркнул, что власти страны продолжат расширять стратегическое партнёрство с Россией по военно-политическому, энергетическому, гуманитарному, транспортному, экономическому и другим вопросам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.