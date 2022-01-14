Баку и Ереван устно договорились о создании комиссии по делимитации границы

Достигнута устная договорённость о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией, заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. По его словам, для этого необходимо подписание соответствующего документа. Об этом сообщает Interfax Азербайджан.

Азербайджан и Армения достигли устной договоренности о создании комиссии по делимитации. Я думаю, что необходимо подписать документ о делимитации, — сказал Шафиев.

При этом он отметил, что в текущем году сложно рассчитывать на подписание мирного договора между странами, так как, по его словам, каждый третий армянин выступает против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что «необходимо учитывать».

Шафиев, комментируя московскую встречу спецпредставителей Турции и Армении, отметил, что некоторые силы выступают против нормализации отношений между странами.

Нынешнюю политику Армении определяют третьи страны. Некоторые государства не хотят нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также между Турцией и Арменией, — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что для обеспечения стабильности в регионе необходимо запустить процесс демаркации и делимитации государственной границы. При этом дипломат отметила, что Россия серьёзно обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны воздержаться от силового решения