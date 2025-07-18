Раскрыта схема, по которой украинцы нелегально въезжают в Россию Mash: украинцы подделывают паспорта релокантов для въезда в Россию

Украинцы покупают паспорта уехавших россиян, вклеивают свои фотографии и пытаются въехать в РФ, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, документы приобретают у самих релокантов или в даркнете за 100–200 тысяч рублей.

Как говорится в материале, внутренние паспорта раньше подвергались менее тщательному анализу, что позволяло попасть в Россию до первой проверки. Канал отмечает, что купленные документы не сразу попадают в базу как утраченные, что затрудняет их выявление.

По информации Mash, пограничники получили указания тщательнее проверять и внутренние паспорта. Особенное внимание призывают обращать на граждан, пересекающих сухопутные границы с Грузией или Казахстаном.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что все контрольно-пропускные пункты на российских границах должны быть оснащены биометрическим оборудованием. Он добавил, что также необходимо подготовиться к масштабированию эксперимента с новыми правилами въезда мигрантов на всю страну.–