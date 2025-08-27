День знаний — 2025
27 августа 2025 в 13:37

Озвучен список стран, с которыми Украина разрешит множественное гражданство

На Украине введут множественное гражданство с ФРГ, США и Канадой

На Украине введут возможность множественного гражданства с рядом государств, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, первыми странами, где примут нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты, — сообщил он.

В июле Зеленский подписал закон о легализации множественного гражданства и поручил подготовить список стран, с которыми эта норма будет действовать. Документ предполагает, что граждане из утвержденного перечня смогут получать украинское гражданство в упрощенном порядке. При формировании списка правительство будет учитывать членство страны в Европейском союзе, а также введенные ею санкции против России.

Ранее глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что необходимо начать дискуссию о лишении приобретенного гражданства. Поводом для этого стало высказывание украинского журналиста Виталия Мазуренко, назвавшего польского лидера Кароля Навроцкого «паханом». Чиновник отметил, что подобные нормы могли бы касаться тех, кто получил паспорт путем натурализации.

