27 августа 2025 в 15:18

«Давайте утонем»: в Финляндии оценили планы заболотиться от России

Журналист Хейсканен: президент Финляндии Стубб утопит страну из-за помощи Киеву

Финский журналист Кости Хейсканен Финский журналист Кости Хейсканен Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Планы Хельсинки заболотиться ради защиты от России - это еще один шаг на пути милитаризации страны, заявил финский журналист и общественник Кости Хейсканен. По его словам, которые приводит «Царьград», это происходит на фоне серьезного экономического кризиса в стране.

Президент Финляндии Александр Стубб, который мог бы стать Александром Созидателем, помогая разрешить конфликт на Украине, говорит: «Давайте утонем вместе с Украиной», — сказал Хейсканен.

Ранее газета Politico писала, что в Польше и Финляндии планируют восстановить болота, чтобы «отгородиться от России». Помимо цели укрепить границы, страны приняли такое решение для борьбы с изменением климата.

Тем временем Эстония намерена потратить €200 млн (18,89 млрд рублей) на «дроновую стену» на границе с Россией. Министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро пояснил, что в планах ведомства сначала завершить строительство забора вдоль всей восточной границы страны, а после этого оснастить ее всевозможными техническими средствами.

