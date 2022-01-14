Лавров выступил за скорую делимитацию армяно-азербайджанской границы

Россия выступает за то, чтобы как можно скорее приступить к делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, это сугубо двусторонний вопрос. Лавров напомнил, что Москва предлагала создать специальную комиссию и выступить консультантом, учитывая, что российский Генштаб и другие структуры обладают картами, где отражены границы между странами и их изменения.

Наша позиция простая: надо садиться и уже в рамках созданной комиссии решать все те вопросы, которые остаются несогласованными, — сказал Лавров.

Он добавил, что накануне общался по этому вопросу с армянским министром, у сторон есть предложения, которые необходимо обсуждать и начинать процесс формирования комиссии и урегулирования вопроса. Также Лавров подчеркнул, что Москва передаст Баку предложения Еревана относительно комиссии по демаркации и надеется на скорое решение вопроса о ее создании.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что для обеспечения стабильности в регионе необходимо запустить процесс демаркации и делимитации государственной границы. При этом дипломат отметила, что Россия серьёзно обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны воздержаться от силового решения