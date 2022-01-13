Захарова призвала к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Россия серьёзно обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны воздержаться от силового решения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге. По её словам, для обеспечения стабильности в регионе необходимо запустить процесс демаркации и делимитации государственной границы.

Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и решать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путём. Основным рецептом обеспечения стабильности и безопасности в регионе является скорейший запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей её демаркацией, как это было зафиксировано в совместном трёхстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, — сказала Захарова.

При этом дипломат отметила, что если кто-то хочет бросить тень на российских миротворцев, у них это не получится, так как «их работа чёткая, в интересах урегулирования кризиса». По её словам, миротворцы находятся в постоянном контакте с обеими сторонами и при необходимости проводят расследование инцидентов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о напряжённости на границе с Арменией, во время которого погиб азербайджанский военнослужащий, заявил, что дал команду Минобороны прекратить огонь после просьб Еревана. Он добавил, что смерть военнослужащего азербайджанской армии «просто так не сойдёт с рук».

В результате эскалации напряжённости на армяно-азербайджанской границе Минобороны Армении сообщило о гибели трёх армянских военнослужащих из-за обстрела с азербайджанской стороны. В ведомстве выразили поддержку членам его семьи, родным и сослуживцам. По данным ведомства, при обстреле азербайджанские военные применили артиллерию и беспилотники.

При этом Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении вооружёнными силами республики авиационных средств и артиллерии на границе двух стран. В ведомстве отметили, что осуществляются «адекватные» меры для подавления противоположной стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.