Президент Азербайджана дал команду Минобороны прекратить огонь на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о вчерашнем инциденте на границе с Арменией, заявил, что после просьб Еревана дал команду Минобороны прекратить огонь, передаёт РИА Новости. Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь Минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих. В Баку эту информацию опровергли.

По данным, которые я получил от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены. После того, как это произошло, через какое-то время армянская сторона стала очень настойчиво просить о прекращении огня. Но они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего просто так не сойдёт с рук. И несмотря на многочисленные просьбы и мольбы армянской стороны с подключением российских миротворцев, хотя это произошло не в зоне ответственности российских миротворцев, это произошло на границе, в кельбаджарском направлении, в 21.30 мною была дана команда министру обороны прекратить огонь, — сказал Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства назвал инцидент на границе военной провокацией против азербайджанских военнослужащих и совершенно немотивированной агрессией. Он подчеркнул, что это не первый случай, который происходит после войны.

К сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении. Вчерашний случай не был исключением, — пояснил президент.

Алиев добавил, что Баку следит за ситуацией, и «если будет замечена угроза, то она будет подлежать немедленному уничтожению».

Если мы увидим малейшую угрозу нашей безопасности, эта угроза нашей безопасности, эта угроза будет немедленно уничтожена, где бы она не находилась, — сказал глава государства.

Ранее Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации на границе. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар подтвердил готовность оказать дополнительную поддержку странам в запуске процесса по делимитации и демаркации границы.

Между тем президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе. На фоне эскалации напряжённости на армяно-азербайджанской границе Путин и Пашинян обсудили вопросы реализации трёхсторонних договорённостей между Россией, Азербайджаном и Арменией.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.