ЕС призвал Баку и Ереван к деэскалации ситуации на границе

Евросоюз призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации на границе, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар на своей официальной странице в Twitter. Он также подтвердил готовность оказать дополнительную поддержку странам в запуске процесса по делимитации и демаркации границы.

Глубоко обеспокоен сообщениями о новых инцидентах и жертвах на армяно-азербайджанской границе. Сторонам важно работать над деэскалацией и полностью использовать доступные механизмы, в частности горячую линию между министерствами обороны обеих стран, созданную под эгидой ЕС в ноябре 2021 года, — написал Клаар.

Ранее в пресс-службе Минобороны Армении сообщили о гибели ещё одного армянского военнослужащего из-за обстрела с азербайджанской стороны. В ведомстве выразили поддержку членам его семьи, родным и сослуживцам. До этого в Минобороны заявили о гибели двух армянских военных в результате обстрелов. По данным ведомства, при обстреле азербайджанские военные применили артиллерию и беспилотники.

При этом Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении вооружёнными силами республики авиационных средств и артиллерии на границе двух стран. В ведомстве отметили, что осуществляются «адекватные» меры для подавления противоположной стороны.

Заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян не исключил, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряжённость. По его словам, между сторонами наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Он рекомендовал гражданам следить исключительно за официальной информацией, поскольку «никакая тайна от общественности не скрывается».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.