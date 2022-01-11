Армения допустила возникновение напряжённости на границе с Азербайджаном

Не исключено, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряжённость, заявил заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян в парламенте. При этом он отметил, что в последнее время ситуация между сторонами стабильная.

В последнее время я оцениваю ситуацию на границе как не очень напряжённую, но нельзя исключать, что в любой момент эта напряжённость может появиться, — сказал Саргсян.

По его словам, на армяно-азербайджанской границе наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Он также рекомендовал гражданам следить исключительно за официальной информацией, поскольку «никакая тайна от общественности не скрывается».

Саргсян подчеркнул, что, как и любая другая воюющая страна, Армения также желает мира и двигается в этом направлении.

Ранее в Генпрокуратуру Азербайджана поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника сотовой связи Bakcell в Агдамском районе. Он пострадал в результате обстрела со стороны армянских военных. Инцидент произошёл в местности Едди Хырман в районе азербайджано-армянской границы. В следственном управлении по факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.