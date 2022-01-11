В Баку опровергли информацию о применении авиации на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении вооружёнными силами республики авиационных средств и артиллерии на границе двух стран. Отмечается, что осуществляются «адекватные» меры для подавления противоположной стороны, сообщает ТАСС.

В результате провокации ВС Армении с полудня 11 января обострилась ситуация на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Подразделения азербайджанской армии осуществляют на указанном направлении адекватные ответные меры с целью подавления противоположной стороны, не применяя никаких авиационных средств и артиллерии, — сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана напоминает, что до этого погиб военнослужащий ВС страны, солдат Назаров Аяз Азер оглу.

Мы решительно осуждаем продолжение Арменией военных провокаций, — резюмируется в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуру Азербайджана поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника сотовой связи Bakcell в Агдамском районе. Он пострадал в результате обстрела со стороны армянских военных. Инцидент произошёл в местности Едди Хырман в районе азербайджано-армянской границы. В следственном управлении по факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян не исключил, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряжённость. По его словам, между сторонами наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Он также рекомендовал гражданам следить исключительно за официальной информацией, поскольку «никакая тайна от общественности не скрывается».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.