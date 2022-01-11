Минобороны Армении сообщило о ещё одном убитом военном на границе

В ночь на 12 января на границе Армении и Азербайджана было обнаружено тело ещё одного армянского военнослужащего, погибшего из-за обстрела с азербайджанской стороны, сообщила пресс-служба Минобороны республики. В ведомстве выразили поддержку членам его семьи, родным и сослуживцам. Ранее в Минобороны заявили о гибели двух армянских военных в результате обстрелов.

11 января около полуночи в зоне интенсивных боевых действий, начавшихся после провокации азербайджанских подразделений на востоке страны, обнаружено тело военнослужащего ВС Армении Ваана Вачагановича Бабаяна со смертельным огнестрельным ранением, — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели 11 января двух военных на границе в результате обстрелов с азербайджанской стороны. Ещё два солдата получили ранения. По данным ведомства, при обстреле азербайджанские военные применили артиллерию и беспилотники.

При этом Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении вооружёнными силами республики авиационных средств и артиллерии на границе двух стран. В ведомстве отметили, что осуществляются «адекватные» меры для подавления противоположной стороны.

Ранее заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян не исключил, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряжённость. По его словам, между сторонами наблюдались провокации, которые снова могут повториться.

Он рекомендовал гражданам следить исключительно за официальной информацией, поскольку «никакая тайна от общественности не скрывается».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.