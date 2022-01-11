Армения сообщила о трёх раненых в перестрелке на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о трёх раненных военнослужащих в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе. Ранее ведомство сообщало об одном пострадавшем солдате при перестрелке в районе села Йухары Шоржа Басаркечерского района.

Одиннадцатого января в 17.30 (16.30 мск) подразделения азербайджанских ВС возобновили обстрел армянских позиций, дислоцированных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны Армении, при обстреле Азербайджан использовал артиллерию и беспилотники. По последней информации, перестрелка на границе продолжается.

Данные о потерях с армянской стороны уточняются, пока известно о трёх пострадавших военнослужащих.

Накануне Баку сообщил о провокации Вооружённых сил Армении, в результате которой погиб азербайджанский военный Аяз Назаров. По данным Минобороны Азербайджана, огонь был подавлен ответными мерами. В ведомстве также подчеркнули, что вся ответственность за произошедшее лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян не исключил, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряжённость. По его словам, между сторонами наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Он также рекомендовал гражданам следить исключительно за официальной информацией, поскольку «никакая тайна от общественности не скрывается».