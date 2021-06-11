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Мир

Байден поговорил по телефону с новым премьером Израиля Беннетом

23:52, 13 июня 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с вновь назначенным премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщили в Белом доме.

По информации американской пресс-службы, Байден выразил Беннету свои поздравления в связи с назначением на должность и подчеркнул свою приверженность безопасности страны и поддержке двусторонних отношений.

Лидеры договорились, что они и их команды будут тесно консультироваться по всем вопросам, касающимся региональной безопасности, включая Иран. Президент также сообщил, что его администрация намерена тесно сотрудничать с правительством Израиля в усилиях по продвижению мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев, — сказано в сообщении Белого дома.

Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля вечером 13 июня. Кнессет голосовал за вотум доверия новому правительству страны. Беннет будет возглавлять кабинет министров в ближайшие два года, после чего, согласно коалиционным договорённостям, уступит место лидеру «Еш Атид» Еиру Лапиду.

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