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Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций

21:34, 10 июня 2021
Фото: vk.com/karabakh_azerbaycan

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы Армении в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе страны. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

В сообщении говорится о том, что минобороны Армении сделало заявление об открытии огня по подразделениям ВС Азербайджана на Кельбаджарском участке границы.

Этот факт нашел свое подтверждение. В результате обстрела потерь и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет, — сообщило азребайджанское военное ведомство.

Данный факт назван «намеренной предвыборной провокацией».

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об очередной провокации Вооружённых сил Армении. Шесть военнослужащих пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района и были задержаны. В Ереване заявили, что военные проводили инженерные работы на приграничной территории.

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