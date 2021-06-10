Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций

Фото: vk.com/karabakh_azerbaycan

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Американский президент Джо Байден оговорился во время приветственной речи перед американскими военными на базе Милденхолл. Британские СМИ сочли эту ошибку оплошностью и бестактностью. Журналисты заявили об оскорблении военных своей страны, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома в своей речи затронул тему сотрудничества между армиями США и Великобритании, но ошибся в аббревиатуре «Королевские Военно-воздушные силы» (RAF), сказав «RFA». Оговорка президента была опубликована на сайте...