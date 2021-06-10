Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы Армении в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе страны. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.
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Этот факт нашел свое подтверждение. В результате обстрела потерь и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет, — сообщило азребайджанское военное ведомство.
Данный факт назван «намеренной предвыборной провокацией».
Ранее Минобороны Азербайджана заявило об очередной провокации Вооружённых сил Армении. Шесть военнослужащих пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района и были задержаны. В Ереване заявили, что военные проводили инженерные работы на приграничной территории.