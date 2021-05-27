Минобороны Азербайджана заявило о попытке армянских военных перейти границу

https://static.news.ru/photo/97dd273c-bea8-11eb-982c-96000091f725_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Минобороны Азербайджана заявило об очередной провокации Вооружённых сил Армении. Военнослужащие пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района, пишет РИА Новости.

В плен были взяты шесть армянских военных. Разведывательно-диверсионная группа была замечена в указанном населённом пункте в четверг, 27 мая, около трёх утра, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате незамедлительных оперативных мероприятий шесть армянских военнослужащих были взяты в плен, — добавили в ведомстве.

Также утром азербайджанские военные пресекли передвижение нескольких боевых машин и танков ВС Армении у границы. В настоящее время ситуация под контролем азербайджанской стороны.

Ранее исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян заявил, что Армения пытается решить проблему на армяно-азербайджанской границе политическим и дипломатическим путями, однако ситуация остаётся довольно напряжённой.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разные политические силы Армении постоянно рассуждают о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. По его словам, такие заявления попахивают реваншизмом и очень опасны в первую очередь для Еревана.