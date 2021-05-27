В Армении отреагировали на задержание шестерых военных Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/e961b3b8-beb0-11eb-b90e-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Министерство обороны Армении подтвердило информацию о взятии в плен азербайджанскими ВС шести армянских военных, сообщает Sputnik Армения.

Утверждается, что военные проводили инженерные работы на приграничной территории.

Ранним утром 27 мая в пограничной части Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории N-ской воинской части ВС Армении азербайджанскими военными были окружены и взяты в плен шесть армянских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащие Армении пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района около трёх утра. Они были взяты в плен. Кроме того, в министерстве рассказали, что азербайджанские военные пресекли передвижение нескольких танков и боевых машин ВС Армении у границы. Ситуация находится под контролем.

11 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разные политические силы в Армении постоянно рассуждают о возможности повторной оккупации части территории Азербайджана. Эти заявления попахивают реваншизмом и в первую очередь опасны для Еревана.