Армения подчеркнула важность усилий России по прекращению огня в Карабахе

Вице-премьер Армении Мгер Григорян подчеркнул важность усилий России по прекращению огня в Карабахе. Об этом он заявил на онлайн-заседании Совета глав правительств СНГ. Григорян призвал Баку отказаться от политики ненависти для разрядки ситуации в регионе и принять конструктивную позицию.

Год назад при посредничестве РФ было принято трёхстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана по прекращению огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высоко ценим усилия, приложенные российскими союзниками, а также деятельность размещенного вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента, — сказал Григорян.

Он отметил, что Баку нарушает трёхстороннее заявление, подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении. Вице-премьер напомнил о последствиях 44-дневной войны, в результате которой 40 тысяч людей остались без крова и имущества, а также разрушено 17 тысяч гражданских объектов.

Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен силой. Урегулирования конфликта можно достичь путём мирных переговоров, исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, — сказал Григорян.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл в Париже встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Переговоры состоялись при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учётом новых реалий в Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.