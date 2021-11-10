Главы МИД Азербайджана и Армении обменялись мнениями по ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл в Париже встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Переговоры состоялись при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учётом новых реалий в Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о позиции Азербайджана в постконфликтной ситуации, — говорится в сообщении.

Также Байрамов, который находится в Париже с рабочим визитом для участия в 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, провёл встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны затронули основные темы дня двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности. Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в Карабахе и реализации трёхсторонних заявлений. Ле Дриан подчеркнул важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за скорое возобновление практики полноформатных поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах. По её словам, этот формат пользуется широкой поддержкой.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.