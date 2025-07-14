Трамп: Армения и Азербайджан близки к успешному урегулированию конфликта

Армения и Азербайджан близки к успешному урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер дал оценку ситуации во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале NATO News.

И мы решили еще один вопрос: Армения и Азербайджан. Похоже, он близок к завершению. К успешному завершению, — сказал Трамп.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что Штаты готовы взять под контроль Зангезурский коридор между Арменией и Азербайджаном, если это поможет переговорам между республиками выйти из тупика. По его словам, Вашингтон может арендовать этот участок на 100 лет вперед.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне переговоров Алиева и Пашиняна заявил, что Россия полностью поддерживает этот диалог. Мирный договор, подчеркнул он, привнесет предсказуемость и стабильность в регион.