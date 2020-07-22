Английские чиновники разрешили паре назвать ребёнка Люцифером

https://static.news.ru/photo/4e781f44-cc04-11ea-baa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супружеская пара из графства Дербишир, Англия, с трудом добилась от местного Совета регистрации новорождённого под именем Люцифер. Чиновники не хотели этого делать, говоря, что у малыша будут проблемы в будущем.

Дэн и Мэнди Шелдон пошли регистрировать своего четырёхмесячного малыша на прошлой неделе, когда офис Совета открылся после снятия коронавирусных ограничений. Однако пара столкнулась с непониманием со стороны чиновницы.

Женщина посмотрела на нас с полным отвращением. Она сказала, что ребёнок никогда не сможет устроиться на работу и что учителя в школе не захотят его учить. Я пытался объяснить, что мы не религиозные, и Люцифер по-гречески означает «несущий свет» и «утро», но она не слушала. Она даже сказала нам, что так называть ребёнка незаконно в Новой Зеландии, и предложила выбрать другое имя, а Люцифером называть дома, — рассказал Дэн изданию The Sun.

Однако супруги настаивали на своём. Чиновница попросила их покинуть её кабинет, пока она выясняет, разрешено ли ей проводить регистрацию ребёнка под таким именем.

В конце концов она сделала это сквозь стиснутые зубы. Честно говоря, мы просто подумали, что это хорошее уникальное имя, и не ожидали столкнуться с такими трудностями, — добавил отец.

В итоге Совет графства Дербишир принёс извинения семье. Там объяснили, что работа регистраторов заключается в том, чтобы давать советы по таким вопросам, «поскольку иногда люди не знают определённых значений или ассоциаций вокруг тех или иных имён».

В раннем христианстве слово «утренняя звезда» (и его разноязычные синонимы, в том числе и люцифер) использовалось как прославляющий эпитет. В позднем Средневековье «Люцифер» и «сатана» становятся равнозначными понятиями. Это произошло вследствие аллегорического объяснения стиха 14:12 Книги пророка Исаии, где под сравнением вавилонского царя с утренней звездой стал подразумеваться Сатана.

Ранее московский ЗАГС сообщил, что самыми необычными именами в 2019 году стали Гермиона, Феникс, Один, Гагарин, Данте, Рюрик, Март, Златоцвета и Реал, писал NEWS.ru.