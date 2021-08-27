Американские военные получили свободу действий в борьбе с ИГ в Афганистане

Вооружённые силы Соединённых Штатов получили от президента страны Джо Байдена свободу действий при проведении операций против группировки «Исламское государство в Хорасане» — афганского ответвления «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Байден «наделил [военных] всеми [необходимыми] полномочиями».

Также агентство отмечает , что советники американского президент предупредили его о возможности нового теракта в Кабуле. В белом доме считают, что наиболее опасным будет период до 31 августа.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (признана террористической организацией, её деятельность в России запрещена) после терактов в аэропорту Кабула.

Несколько взрывов произошли 26 августа около аэропорта Кабула. Один из них — неподалёку от отеля Baron, где, как уверены западные СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сначала взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что число погибших возросло до 110 человек.

Ответственность взяли на себя террористы ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка).

Представители «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая группировка) осудили теракт. Их представитель Забихулла Муджахид пообещал, что талибы найдут всех виновных в произошедшем и накажут их.