Талибы осудили теракт в Кабуле

Захватившая власть в Афганистане террористическая организация «Талибан» (запрещена в РФ) осудила теракт, произошедший у аэропорта Кабула. Об этом представитель радикалов Забихулла Муджахид написал в Twitter.

Он пообещал, что талибы найдут всех виновных в произошедшем и накажут их. По его словам, новая власть страны уделяет пристальное внимание безопасности и защите населения.

«Исламский эмират Афганистан» решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. В столице Афганистана сегодня, 26 августа, произошли два взрыва. Последний из них произошёл около отеля, где собирались американцы. В результате терактов погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек, включая детей. Среди пострадавших есть и талибы (движение «Талибан» запрещено в России).

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.