Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле выросло до 70 человек

Количество пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeerа.

В столице Афганистана сегодня, 26 августа, произошли два взрыва. Последний из них состоялся около отеля, где собирались американцы. В результате терактов погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек, включая детей. Среди пострадавших есть и талибы (движение «Талибан» запрещено в России).

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Ранее сообщалось, что четыре самолёта Минобороны России вывезли из столицы Афганистана Кабула жителей ряда стран, среди которых, помимо россиян, граждане государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.