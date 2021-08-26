Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле выросло до 70 человек

Количество пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeerа.
В столице Афганистана сегодня, 26 августа,
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.
Ранее сообщалось, что четыре самолёта Минобороны России вывезли из столицы Афганистана Кабула жителей ряда стран, среди которых, помимо россиян, граждане государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.