Четыре российских самолёта вывезли из Кабула граждан ряда стран

Четыре самолёта Минобороны России вывезли из столицы Афганистана Кабула жителей ряда стран, среди которых, помимо россиян, граждане государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, передаёт РИА Новости.

В настоящее время российские военные самолёты совершают перелёт в РФ. Подчеркивается, что на каждом воздушном судне есть бригады медиков для оказания помощи и поддержки эвакуированным гражданам. Также транспорт обеспечен всем необходимым оборудованием, медикаментами, питьевой водой, одеялами и индивидуальными рационами питания.

После захвата Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) многие афганцы, как и граждане других стран, пытаются в спешке покинуть страну из международного аэропорта Кабула, что приводит к хаосу и массовым беспорядкам.

Ранее сообщалось, что талибы закрыли доступ к аэропорту Кабула для местных жителей. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что афганцы должны вернуться домой.