Reuters: ответственность за взрывы в Кабуле взяло на себя ИГ

Атака на международный аэропорт Кабула была организована террористами ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка), сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

ИГ берёт ответственность за атаку у аэропорта Кабула, — говорится в сообщении агентства.

Несколько взрывов произошли 26 августа около аэропорта Кабула. Один из них — неподалёку от отеля Baron, где, как уверены западные СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сначала взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что при взрывах погибли более 60 человек, более 150 пострадали.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне не считают запрещённую в РФ террористическую организацию «Талибан» организатором взрывов около аэропорта Кабула. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи. По словам офицера, цели талибов и США совпадают — вывод американских войск в срок.