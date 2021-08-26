В Пентагоне не поверили в причастность талибов к взрывам в Кабуле
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:00, 26 августа 2021
Фото: XinHua/Global Look Press
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Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил, что в Вашингтоне не считают запрещённую в РФ террористическую организацию «Талибан» организатором взрывов около аэропорта Кабула. По словам офицера, цели талибов и США совпадают — вывод американских войск в срок, сообщает РИА Новости.
Я не знаю, я не думаю, что есть что-то, что могло бы меня убедить, что они [талибы] позволили этому случиться, — отметил Маккензи.
Он добавил, что талибы хотят взять под свой контроль аэропорт Кабула и им надо, чтобы американские военные покинули страну к 31 августа. Это является практической причиной, по которой им не было смысла атаковать воздушную гавань, подчеркнул генерал.
Ранее стало известно, что талибы не контролируют ситуацию в международном аэропорту Кабула. Об этом заявил их представитель Забиулла Муджахид. В районе воздушной гавани прогремели три взрыва, погибли десять американских военных. По предварительным данным, третий взрыв произошёл в районе Пули-Сухтаб у аэропорта, там взлетел на воздух начинённый взрывчаткой автомобиль.